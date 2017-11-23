Богданович, Свердловская область, 23 ноября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Свердловской области выросли долги потребителей перед энергетиками за поставки теплоснабжения и электроэнергии. Общая задолженность достигла 16,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

На данный момент долг организаций и физических лиц за электроэнергию превышает 8,6 млрд рублей, а за поставки тепла — 8,2 млрд рублей. Основной долг за поставку энергоресурсов накопился у управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). В 2017 году он вырос до 9,4 млрд рублей. Также долг вырос у физических лиц до 1,4 млрд рублей и у бюджетных организаций — до 817 млн рублей.

По данным местных изданий, в некоторых муниципалитетах Свердловской области проблема задолженности жителей за услуги ЖКХ руководство намерено принять решительные меры. Так, в Белоярском городском округе жителей задолжавших за коммунальные услуги свыше 200 тыс. рублей будут выселять из жилья, а квартиры передавать в маневренный фонд. В городской управе при этом сообщили, что нельзя категорично сказать о «массовых выселениях». Каждый случай будет рассматриваться индивидуально специальной комиссией, которая будет составлять графики погашения долгов. В администрации подчеркнули, что будут принимать во внимание тяжёлое экономическое положение, искать компромиссы и способ реструктуризировать задолженность, сообщают «Ведомости Урал».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в Свердловской области было зафиксировано снижение организаций и физических лиц перед поставщиками тепла. Общий долг за теплоснабжение составил порядка семи миллиардов рублей.

Так на 1 ноября 2016 года в Свердловской области долг за тепло и горячую воду составлял чуть больше — 7,2 млрд рублей, а за электроэнергию — 7,4 млрд рублей. Совокупный долг за теплоснабжение и электроэнергию УК и ТСЖ перед энергетиками год назад составлял 8,4 млрд рублей. А долги физических лиц и бюджетных организаций в ноябре 2016 года составляли 1,3 млрд рублей и 684 млн рублей соответственно.