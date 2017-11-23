Калуга, 23 ноября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Вслед за Калугой к акции «полки добра», объявленной ранее губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, присоединился Обнинск. Тем временем в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, заработает ли акция в реальности и почему от чьей-то доброты должен зависеть обед пенсионера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ccipeggy Магазин

Суть акции в том, что покупатели по желанию будут приобретать хлеб, крупы, макароны, подсолнечное масло и другие продукты и добровольно размещать их в магазине на специально отведённых стендах, которые назвали «полки добра». С этих «полок» товары первой необходимости сможет бесплатно взять любой нуждающийся. Сейчас об участии в акции объявили крупные торговые сети. Аналогичные проекты уже реализованы в некоторых регионах России.

О том, как проходит реализация проекта в Обнинске рассказала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анна Красикова.

«В магазине будет оборудован информационный стенд, на котором будут обозначены товары, рекомендованные для покупки горожанам. Это хлеб, крупы, макароны, подсолнечное масло, соль. Сами эти товары будут выложены на кассе, — пояснила Анна Красикова. — Но это лишь рекомендуемый ассортимент, а горожане, желающие сделать добро, конечно же, смогут покупать то, что они считают нужным. Оплаченные продукты положат на «полки добра», которые будут располагаться на выходе, вне кассовой зоны».

В Обнинске «полки добра» появятся в двух крупных сетевых супермаркетах к 27 ноября. В горадминистрации надеются, что впоследствии к данной акции захотят присоединиться и другие магазины.

Тем временем, нововведение вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Так, Дмитрий Галицкий удивлён, почему пенсионеры, честно работавшие на спокойную жизнь в старости, должны зависеть от чьей-то доброй воли и «полок»:

"Почему людям, доживающим свой век, не имеющим возможности свести концы с концами, обеспечить хотя бы элементарный образ жизни? Поневоле задумываешься о жизни при Советской власти… При всём том, что было, такого издевательства не было, я не помню, чтобы в магазине стояли вот такие полки добра. Цинизм беспредельный».

По мнению Марины Бернацкой, акция — это не что иное, как попытка переложить ответственность за неимущих жителей на плечи других жителей.

«Переложить всё на граждан — пусть сами кормят неимущих — это вообще слов нету приличных. Только мне кажется, на халяву налетят вполне себе обеспеченные граждане, а пенсионерам, как всегда, ничего не достанется».

«Полки-дело хорошее, только сдаётся, желающих (нуждающихся) взять что-либо оттуда будет на порядок больше, чем тех, кто туда хоть что-то пожертвует», — считает Александр Самбуров.

Стоит отметить, что негативную реакцию акция вызвала не у всех. Например, вот так о ней пишет калужанин Дмитрий Юшин:

«Я только один воспринимаю это нормально?!))) Зачем непременно нужно проводить параллель между появлением «полок добра» и ненадлежащим выполнением государством своих функций по заботе о малоимущих и якобы перекладыванием этой заботы на плечи налогоплательщиков? Это даже финансово несоизмеримо! «Полки добра» — это, прежде всего возможность для каждого из нас помочь малоимущим, а не отказ государства от своих прямых обязанностей…»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра конкурентной политики Калужской области Льва Марченкова, ранее в одной из калужских сетей запустили проект «Неравнодушные соседи». Товары, которые оплачивают участники, собираются в пакеты и адресно направляются нуждающимся семьям.

Одновременно глава региона Анатолий Артамонов предложил организовать в торговых точках области так называемые «полки добра».

«Любой желающий по своему усмотрению покупает продукты и кладет их на специально выделенную полку. Малоимущий может подойти и бесплатно этот товар взять. Оказалось, что число добрых людей гораздо больше, чем можно было предположить. И эти полки никогда не пустуют», — заявил Артамонов на областном координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.