Калуга, 23 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. 22 ноября состоялось совместное заседание комитетов городской думы Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Константина Сотскова.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 22.11.2017

Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, депутаты одобрили проект бюджета на 2018 год в первом чтении и поддержали поправки в бюджет текущего года.

Также был одобрен прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В следующем году планируется продажа 14 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Планируемые поступления в городской бюджет составят порядка 20 миллионов рублей.

К продаже планируются в основном нежилые помещения в многоквартирных домах, также выставить на торги предполагается помещение трансформаторной подстанции и объект культурного наследия Калужской области — дом купца Щучкина.

Члены комитетов поддержали предложения управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений по установке мемориальных досок и наименованию улиц.

Предложения предусматривают установку бюста Ивана Ципулина на территории Калужского коммунально-строительного техникума имени И. К. Ципулина, установку мемориальных досок первому директору «Калугагражданпроект» участнику Великой Отечественной войны, заслуженному строителю России Виктору Бурикову, заслуженному геологу России Виктору Петрову, кавалеру ордена Мужества, подполковнику Анзору Цинделиани, погибшему на Северном Кавказе, младшему сержанту Александру Бирюлину, старшему сержанту Александру Комарову и рядовому Александру Седову, погибшим на Северном Кавказе.

Вновь образованной улице на территории Калуги будет присвоено имя академика Сергея Потехина, много лет возглавлявшего калужский филиал НПО имени С. А. Лавочкина.

Члены комитетов рассмотрели вопрос о повышении штрафов за безбилетный проезд в муниципальном общественном транспорте.

В городскую управу поступило обращение МУП «Управление калужского троллейбуса» с предложением повысить штраф за безбилетный проезд со 100 до 1000 рублей, штраф за провоз неоплаченного багажа также предложено повысить 100 до 1000 рублей, за повторное совершение данных административных правонарушений штраф предложено увеличить с 300 до 3000 рублей. Кроме того, предложено ввести административную ответственность за невыдачу билета оплатившему проезд пассажиру водителем или кондуктором. За совершение данного правонарушения предлагается установить штраф в размере 500 рублей. По мнению специалистов управления городского хозяйства, данные меры позволят ужесточить административную ответственность за безбилетный проезд и будут стимулировать оплату проезда пассажирами. Также это позволит повысить собираемость денежных средств и сократить расходы бюджета.

Для внесения соответствующих изменений в закон Калужской области «Об административных правонарушениях» потребуется разработка законодательной инициативы депутатами городской думы.

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил рассмотреть вопрос на заседании профильного комитета и обсудить возможную корректировку предложенных штрафов.

На заседании также были рассмотрены предложенные управлением жилищно-коммунального хозяйства поправки в постановление «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов».

Поправки предусматривают увеличение размера платы за содержание жилого помещения на 7,3% с 18,46 рублей за квадратный метр до 19,81 рубля за квадратный метр и уточняют перечень работ в части содержания внутридомового газового оборудования.

Необходимость пересмотра платы связана с внесением изменений в правила содержания общего имущества и в правила пользования газом в части включения запирающих устройств в квартирах в состав внутридомового газового оборудования, приведением в соответствие с действующим законодательством норм содержания дымовых и вентиляционных каналов. Также при расчёте нового размера платы был учтён уровень инфляции, ужесточение требований к управляющим компаниям в части ведения ГИС ЖКХ и расширением их функциональных обязанностей в части проведения работ по контролю за показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учёта.