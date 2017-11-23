Минск, 23 ноября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Пока правительство и администрация президента Белоруссии активно проводят либерализацию экономики, налоговые службы вставляют новые палки в колеса бизнесу. Так, по мнению экспертов Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), предложение налоговых органов о том, чтобы обязать субъекты хозяйствования экономически обосновывать цены по сделкам между взаимозависимыми лицами может серьёзно осложнить работу предпринимателей, пишет издание «Белорусы и рынок».

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Это шаг против либерализации», — заявил глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

Он задался вопросом о том, насколько реально предоставлять информацию, которую требует налоговая служба. По словам Калинина, часть этих сведений может составлять коммерческую тайну.

Новые правила налоговых организаций могут увеличить нагрузку на бизнес в плане администрирования, которое связано с налогообложением. Вместе с тем в таможенные органы может начать поступать больше запросов о внешнеторговых сделках. Причем предоставление этих сведений может превратиться для предпринимателей в дополнительные издержки, подчеркивают в БСПН. В результате такие новации серьёзно осложнят деятельность бизнеса.

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Сопредседатель Белорусского союза предпринимателей Жанна Тарасевич отметила, что если предложение налоговых органов будет принято, то массово сомнению может подвергнуться рыночная оценка недвижимости. То есть у менеджеров частных и государственных компаний, которые обычно пытаются избавляться от неэффективно используемого имущества, только добавится «головной боли», потому что любая скидка на недвижимость может быть воспринята налоговыми органами как попытка уменьшить налогооблагаемую базу, считает Тарасевич.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Белоруссии планируют вернуть экономическое обоснование цен. Пока только для сделок между взаимозависимыми лицами. Соответствующие поправки предполагается внести в общую часть Налогового кодекса республики, где появилась глава «Принципы определения цены на товары (работы, услуги) для целей налогообложения». В этой части закреплено такое понятие, как «контролируемые сделки» — то есть все сделки с взаимозависимыми лицами на сумму более ста тысяч белорусских рублей ($49 922,6). К таким сделкам могут отнести все операции с недвижимостью. Причем вне зависимости от состава участников операции и от того, какова цена.

В случае если цена будет несколько отличаться от рыночной, то есть сокращается налоговая база, то тогда предприниматель обязан будет доплатить налог на прибыль исходя из той цены, которую налоговые органы будут считать справедливой. Определять такую цену контролеры будут за счет изучения биржевых торгов, статистики внешней торговли и официальных органов государственного управления. Для расчетов могут брать данные плательщиков о сделке, информацию ценовых агентов, определение себестоимости, а также другие сведения.

Согласно предложению контролеров, бизнес могут обязать сообщать в налоговые органы о совершаемых сделках, которые попадают под контроль. Делать это можно будет, внося сведения в электронный счет-фактуру и готовить экономическое обоснование примененной цены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что либерализация экономики Белоруссии, которая, по сути, идет уже несколько лет, особенно активизировалась этой осенью, когда первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение Александра Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства» — ключевой документ по либерализации экономики. Президентом документ уже одобрен, из всех десяти указов подписано уже восемь. Однако, по мнению экспертов, вряд ли эта мера окажется успешной, поскольку эффективность либеральных преобразований — спорное явление, особенно в условиях авторитарной политической системы с незащищенными правами собственности. Кроме того, либерализация экономики — это только повод для властей республики «вытянуть» больше денег из бизнеса, чтобы пополнить бюджет, считают экономисты.