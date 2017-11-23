Москва, 23 ноября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Руководитель театра под руководством Джигарханяна народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает 23 ноября телеканал «Звезда».

Цитата фм Место встречи изменить нельзя. реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Армен Джигарханян

"У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков«, — сказала журналистам пресс-секретарь театра Наталия Корнеева.

Корнеева также отметила, пока нет проверенной информации, в какую именно больницу увезли артиста.

«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить», — добавила Корнеева.

Напомним, Армен Джигарханян очутился в центре медиаскандала после обнародования личной информации, касающейся его взаимоотношений с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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16 октября артист заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы», что супруга причинила ему «много несправедливой боли», что он не готов ее простить и не желает её видеть, так как «она повела себя гнусно, она вор, а не человек».

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Джигарханян также добавил, что супруга «могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства».