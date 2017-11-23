Камень-на-Оби, Алтайский край, 23 ноября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Более 4 тысяч жителей Камня-на-Оби (Алтайский край), проживающие на правом берегу реки, оказались отрезанными от «большой земли». Как пояснил ИА REGNUM начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Каменского района Сергей Умяров, навигация на Оби завершилась еще 16 ноября, но из-за потепления лед на реке все еще слишком тонкий, для того, чтобы организовать по нему безопасную переправу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ледовая переправа в Камне-на-Оби. 2016 год

По словам спасателя, в экстренных случаях, если горожанам требуется госпитализация, используется судно на воздушной подушке. Именно оно помогло недавно транспортировать женщину и ребенка. Также некоторые граждане располагают спецразрешениями для пешего пересечения реки по железнодорожному мосту.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пост ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю в Камне-на-Оби

Все остальные горожане могут располагать пока лишь электричкой «Барнаул-Камень», но поскольку ходит этот транспорт дважды в день, уехав на нем в центр, вернуться назад получится только на следующий день.

По данным «Вестей», на заводях Оби, где вода стоячая, толщина льда составляет сейчас около 10 сантиметров, но на реке много участков с полыньями. Выходить на лёд опасно. По прогнозам МЧС, пешая ледовая переправа может появиться здесь не ранее начала декабря.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Водитель на снегоходе готов переправить людей по Оби за плату. 2016 год

Для предупреждения происшествий на водных объектах Сибирский региональный центр МЧС России второй год настоятельно предлагает региональным и муниципальным властям использовать профилактические мероприятия целенаправленного действия и предлагает конкретную методику их реализации. Кстати, итоги акции «Безопасный лёд» в 2016 года на территории Сибири оказались весьма показательными — количество происшествий на водоёмах удалось снизить на 41%, гибели — на 38%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедией закончился недавно неосмотрительный выезд автомобиля на лёд реки Амгунь в Хабаровском крае: 14 ноября 2017 года трое жителей посёлка имени Полины Осипенко отправились на рыбалку, однако при движении по льду машина провалилась. Одному из мужчин удалось покинуть салон транспортного средства, двое его приятелей утонули.