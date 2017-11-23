Ярославль, 23 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В муниципалитете города Ярославля подготовлен проект документа, согласно которому депутаты просят включить в план работы контрольно-счетной палаты на 2018 год проверку МУПов и акционерных обществ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

В перечне поручений, которые намереваются дать депутаты для КСП — проверка АО «Центр» за 2016−2017 годы, АО «Горстройзаказчик» за 2015−2017 годы, проверка эффективности деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за МУП «Ленинский рынок» и МУП «Вознесенский» города Ярославля за 2016−2017 годы, проверка результативности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из аварийного жилищного фонда» в 2014—2017 годах.

Кроме того, депутаты считают, что ревизорам необходимо оценить эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности центрального аппарата департамента городского хозяйства в 2016—2017 годах, а также на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

Контрольно-счетной палате предлагается проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» в 2015 — 2017 годы.