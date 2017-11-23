* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 23 ноября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии под командованием генерала Хасана Сухела в ближайшее время зачистят западный берег реки Евфрат на востоке Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в четверг, 23 ноября, в Минобороны Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

«Западный берег реки Евфрат в ближайшее время будет полностью освобожден правительственными войсками под командованием легендарного сирийского генерала Сухела, что позволит завершить операцию по разгрому остатков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что отряды сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России в настоящее время продолжают преследовать и уничтожать группы террористов в данном районе.

По данным военного ведомства, ранее правительственные войска Сирии освободили от членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) населенный пункт Эль-Края.

Читайте также: Армия САР завершает зачистку Абу-Кемаля от банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года город Абу-Кемаль, являвшийся последним оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, перешел под контроль правительственных сил.

Кроме того, 17 ноября от боевиков был освобожден иракский город Рава — последний форпост группировки на территории этой страны.

Читайте также: «Мы этого не забудем»: Асад поблагодарил Минобороны и народ России