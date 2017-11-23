Москва, 23 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с «телефонным терроризмом», Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

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Законопроект обяжет операторов связи блокировать по обращению Роскомнадзора или правоохранительных органов номера, с которых, по данным силовиков, звонят «с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах».

Принятая поправка позволит оперативно принимать решения о блокировке звонков «террористов», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Как правило эти звонки приходят к нам из-за рубежа. Это (принятие законопроекта) дает возможность оперативно принимать решения и снимать те вопросы, которые несут в себе звонки, терроризируя население», — отметил спикер Госдумы.

Изменения вносятся в закон, который предполагает возложение на оператора связи обязанности передавать в неизменном виде абонентский номер лица, инициировавшего отправку СМС-сообщения.

На оператора связи возлагается также обязанность передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации абонента, инициировавшего такое соединение.

Еще одна поправка обяжет операторов определять подлинный номер абонента, с которого осуществляются такие звонки. Это будет касаться любых звонков — как со стационарных телефонных номеров, так и мобильного трафика, в том числе текстовых и голосовых сообщений.

Изменения не затрагивают оказание услуг абонентам, например, «антиопределитель номера», и предназначены исключительно для облегчения расследований преступлений, совершаемых с применением телефонной связи, заверил глава комитета Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Ранее правоохранительные органы имели право ограничивать оказание услуг связи только при несоответствии персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

С 11 сентября 2017 года из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма более чем на 2,5 тыс. объектах по всей стране были эвакуированы около 1,4 млн человек, отмечают в Госдуме.