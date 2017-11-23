Вашингтон, 23 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Интерактивная карта с указанием мест, где появлялись неопознанные летающие объекты, появилась в Сети. Проект под названием UFO Stalker также включает комментарии очевидцев загадочных явлений.

Скриншот интерактивной карты

Так, в 2017 году инопланетяне, если верить ресурсу ufostalker.com, появлялись около Земли около 5,4 тыс. раз. В 2016 году таких инцидентов произошло на 12% меньше, а всего на карте можно найти свидетельства о 84 тыс. «визитах» инопланетян.

Администраторы сайта стремятся соотнести с картой сведения о «пришельцах», поступающие со всего мира. Несколько десятков отметок относятся к территории России.

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Стоит отметить, что в большинстве случаев речь идет о рассказах неизвестных очевидцев, которые заметили в небе непонятные яркие вспышки. Так, 23 ноября житель Плимута в американском штате Массачусетс сообщил о «самой яркой и быстрой вещи», которую он когда-либо видел, а днем ранее НЛО якобы наблюдали в Лейквуде, штат Калифорния.

Другой житель Калифорнии рассказал о необычном явлении подробнее. По его словам, над домом его родителей парил воздушный корабль. Мужчина позвонил матери и попросил выйти на улицу. Однако когда та выполнила его просьбу, то ничего не увидела.

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