Темпе, США, 23 ноября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Научные сотрудники университета штата Аризона, США, опубликовали заключение, согласно которому на планетах, поверхность которых покрыта водой, не стоит искать жизнь, 22 ноября сообщает журнал New Scientist.

GooKingSword Марс

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав возможные концентрации фосфора в океанах на планетах без суши. В отсутствии процесса выветривания горных пород, считают в университете, количество фосфора в воде океанов таких планет может быть недостаточным для образования в должном количестве сложных органических молекул. В том числе и цепочек ДНК, ответственных за наследственную передачу биологической информации.

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Все дело в том, что дождевая вода, согласно исследованиям ученых, лучше способна растворять фосфор, чем морская. Именно поэтому отсутствие суши, и выпадающих на нее осадков в виде пресной воды, является ограничивающим фактором для возникновения жизни.

Напомним, 7 сентября ИА REGNUM сообщало, что учёные, основываясь на данных российского нейтронного спектрометра, установленного на борту американского марсохода Curiosity, сделали вывод о том, что падение астероида на Марс привело к выбросу воды в открытый космос и нарушению условий для возникновения жизни на красной планете.

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На основании данных, полученных российским прибором, можно сделать вывод, что после столкновения с астероидом вода частично была выброшена в космос, а частично ушла вглубь красной планеты. В определенных «оазисах» её доля составляет до 10% массы грунта. Всего в верхних слоях грунта Марса содержится около 3−5% воды.