Москва, 23 ноября, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Жители России могут лишиться возможности покупать дешевые лекарства. О риске роста цен и о сокращении ассортимента из-за введения маркировки в 2019 году производители дешевых лекарств уведомили Совет безопасности и Государственную думу РФ, передает «Медвестник».

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Производители лекарств заявили, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование.

Они утверждают, что обязательная маркировка всех лекарств приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты, что приведет к их исчезновению из продажи.

Стоит отметить, что производители не выступают против маркировки лекарств, они просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период.

Письмо в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева подписали 10 российских производителей недорогих лекарств.

По данным ФНС, в России за 5 месяцев 2017 года в системе маркировки лекарственных препаратов зарегистрирован 1 млн упаковок лекарственных препаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в России стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта.

С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, реализуемых на территории России.

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