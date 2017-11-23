Киев, 23 ноября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Конфликт между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком произошел в ходе телевизионной программы, передает 22 ноября украинский телеканал NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Инцидент произошел во время обсуждения участниками программы роли Степана Бандеры на Украине. Сначала Мосийчук задал вопрос Саакашвили о том, поддерживает ли он Бандеру или нет, на что бывший губернатор Одесской области ответил: «Я за Украину».

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После этого Саакашвили добавил, что Степан Бандера, если бы был жив, начал бы уничтожать коррупционеров. Это вызвало вспышку агрессии в оппоненте: Мосийчук накинулся на лидера партии «Движение новых сил» с костылем, однако дорогу ему преградил ведущий.

В итоге украинский националист обвинил Саакашвили в занятии коррупцией в Грузии.

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«Вы также коррупционер, и вас за это преследуют», — добавил Мосийчук.

Напомним, Михаил Саакашвили прибыл на Украину 10 сентября 2017 года, чтобы, по его словам, убрать «бандитскую верхушку». Начав 17 октября митинг в центре Киева, бывший президент Грузии заявил, что если президент Украины не послушает митингующих, то Новый год Украина встретит «без Порошенко».