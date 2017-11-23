Депутат Рады в эфире напал на Саакашвили
Киев, 23 ноября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Конфликт между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком произошел в ходе телевизионной программы, передает 22 ноября украинский телеканал NewsOne.
Инцидент произошел во время обсуждения участниками программы роли Степана Бандеры на Украине. Сначала Мосийчук задал вопрос Саакашвили о том, поддерживает ли он Бандеру или нет, на что бывший губернатор Одесской области ответил: «Я за Украину».
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После этого Саакашвили добавил, что Степан Бандера, если бы был жив, начал бы уничтожать коррупционеров. Это вызвало вспышку агрессии в оппоненте: Мосийчук накинулся на лидера партии «Движение новых сил» с костылем, однако дорогу ему преградил ведущий.
В итоге украинский националист обвинил Саакашвили в занятии коррупцией в Грузии.
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«Вы также коррупционер, и вас за это преследуют», — добавил Мосийчук.
Напомним, Михаил Саакашвили прибыл на Украину 10 сентября 2017 года, чтобы, по его словам, убрать «бандитскую верхушку». Начав 17 октября митинг в центре Киева, бывший президент Грузии заявил, что если президент Украины не послушает митингующих, то Новый год Украина встретит «без Порошенко».