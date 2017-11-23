Токио, 23 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Японии отмечены случаи неадекватного поведения людей, принимающих лекарства от гриппа. Для местных больниц в ближайшее время будет выпущено специальное указание, которым предусматривается особый режим наблюдения за пациентами. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии (Минздрав).

Таблетки

По данным ведомства, в 2016 г. на территории страны произошло 54 случая, когда заболевшие гриппом люди, начинали бегать или пытались выпрыгнуть из окна.

При этом в Минздраве подчеркивают, что «риски» распространяются не только на взрослых, но и на детей и подростков.

Чиновники ведомства рекомендует медикам следить за больными, принимающими препараты от гриппа. В частности, заявлено о необходимости контролировать, чтобы двери и окна в помещениях, где находятся больные, были плотно закрыты.

Читайте также: Китайские ученые: Мутация птичьего гриппа может грозить пандемией

А также: Ученые обнаружили новый штамм птичьего гриппа у человека