Златоуст, Челябинская область, 23 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинской области вице-мэр Златоуста Динар Араслангареев и глава управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков.подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Арест

Речь идёт о делах 2016 года. Следствие предполагает, что подозреваемые заключили муниципальный контракт на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Следователи считают, что это было сделано без необходимых конкурсных процедур. Кроме того, ещё ранее на территории округа был введён режим чрезвычайной ситуации. Следствие считает, что это было сделано незаконно.

По данным СКР, в результате таких действий бюджет муниципального образования понёс ущерб в размере более 4 млн рублей. Следствие намерено добиваться возмещения ущерба.

Оперативным сопровождением по данному уголовному делу занимаются сотрудники ФСБ. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Также будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники были задержаны утром 23 ноября.