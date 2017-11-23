Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях на оплату ЖКХ
Москва, 23 ноября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Закон, устанавливающий запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
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Квитанции в почтовых ящиках
Запрещается размещать рекламу в том числе на оборотной стороне таких документов.
Теперь там будет размещаться только информация о тарифах поставщиков услуг.
Суды уже признают такую рекламу ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг, отметил депутат Александр Козловский («Единая Россия»).