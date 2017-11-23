Москва, 23 ноября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Зарубежные майнеры, владеющие «фабриками биткоинов», готовы ехать в Россию ради дешевой электроэнергии. Наиболее привлекательными для криптотуристов могут стать 15 регионов, считают в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), передает 23 ноября «Лайф».

Huffingtonpost.de Bitcoin

В середине ноября РАКИБ зарегистрировал 40-ю заявку на размещение в России оборудования для майнинга биткоина. Большинство заявителей — иностранцы, преимущественно это компании или частники из Китая и стран ЕС. В целом интерес к России проявляют несколько сотен иностранных майнеров.

Эксперты ассоциации считают, что потенциал для привлечения майнинг-туристов есть не только у центральных областей, но и у глубинки. Самые перспективные регионы — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тульская и Челябинская области, а также Татария и ХМАО.

Тарифы на электроэнергию в России в несколько раз ниже, чем в Европе. Так, в Евросоюзе стоимость 1 кВт энергии — € 0,1−0,2, тогда как в России — € 0,03−0,04. При этом в Сибири тарифы ниже, чем в центральных регионах страны.

Читайте также: Криптовалюты — ключевой элемент банковско-финансового концлагеря

Как пояснил президент РАКИБ Юрий Припачкин, внимание иностранных инвесторов привлекла также возможность заметного повышения энергетической эффективности вычислений и майнинга. Его обеспечит экономия на чиллерах — холодильных установках — и естественное охлаждение вычислительных комплексов за счёт теплообменников, которые могут, к примеру, работать на воде из Енисея, круглый год не нагревающейся выше 10 градусов Цельсия.

Припачкин предполагает, что загрузка майнингом 100 ГВт свободных мощностей российских энергокомпаний привлечет в экономику ежегодные инвестиции в размере почти 1,7 трлн рублей. Вместе с тем не все специалисты разделяют его оптимизм.

Инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин отмечает, что приход в Россию большого числа майнеров вызовет естественную реакцию властей — введение какого-либо регулирования. Вероятно, майнеров заставят проходить регистрацию, кроме того, встанут вопросы об отдельном подключении к электросетям.

Читайте также: Набиуллина: Криптовалюты — спекулятивный инструмент, но его надо развивать