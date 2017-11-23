Москва, 23 ноября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина привела некорректный пример неизменности цен на салат оливье и селедку под шубой, чем ввела граждан РФ в заблуждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Речь идет о заявлениях главы ЦБ о том, что уровень инфляции в РФ опустился ниже запланированных на 2017 год 4%, в следствие чего стоимость салата «селедка под шубой» за год уменьшилась, а стоимость салата «оливье» осталась практически неизменной.

«Если вы сегодня зайдете в магазин класса люкс или на рынок где-нибудь на Рублевке, а через год зайдете в обычный магазин в шаговой доступности и приобретете продукцию для изготовления салата, то стоимость салата будет в два раза дешевле, чем в этом году. Это абсолютно некорректное сравнение и неправильный пример. Это определенное воздействие на общественное мнение, но это обман», — отметил Нилов.

По его словам, сравнивать цены на салаты в течение года надо по-другому. Например, изучить оптовую цену колбасы у производителя на начало года и ее изменения к концу года. Кроме того, отмечает депутат, даже на полке одного магазина цена на одни и те же продукты — например, селедку, — может быть разная.

«Абсолютно некорректные примеры были приведены, они обманывают наше население и, таким образом, дают определенную почву для понимания нам, депутатам, о том, как в правительстве рассчитывается фактический уровень инфляции», — заявил Нилов.