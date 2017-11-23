Рыбинск, Ярославская область, 23 ноября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Второй раз не состоялся аукцион на обследование Южного коллектора в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбинск

В июле 2017 года рыбинские депутаты проголосовали за безвозмездную передачу Ярославской области МУП «Водоканал». МУП «Стройзаказчик», на чьем балансе находится Южный канализационный коллектор, пока остается в распоряжении Рыбинска.

МУП «Стройзаказчик» объявило аукцион на выполнение работ по разработке технологического решения и обследования технического состояния опасного производственного объекта незавершенного строительства — канализационного коллектора «Южный» в Рыбинске. Начальная цена контракта — 500 тысяч рублей, срок исполнения обязательств — 20 дней со дня заключения договора. Но в первый раз аукцион не состоялся, поскольку не было желающих, а во второй раз он признан несостоявшимся из-за того, что подана только одна заявка — от АО «Атомэнергомонтаж» (Мытищи)

Сейчас «Стройзаказчик» может дальше пытаться проводить аукционы, либо заключить договор с единственным поставщиком.