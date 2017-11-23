Москва, 23 ноября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Великобритании на своей странице в соцсети Twitter прокомментировало статью газеты The Times, журналисты которой «заподозрили» президента РФ Владимира Путина в «приписывании себе победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии».

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Times, вы завидуете? — говорится в сообщении. — Великобритания могла присоединиться к России на правильной стороне истории».

Напомним, журналисты газеты The Times написали о «тайной встрече» Путина с гловой Сирии Башаром Асадом в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, сыгравших «ключевую роль» в спасении страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Предметом переговоров двух президентов стал вопрос мирного политического урегулирования и нормализация ситуации в Сирии после разгрома террористов.

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