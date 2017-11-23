Ярославль, 23 ноября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Ярославский опыт общественного контроля за ремонтом дорог был отмечен в Министерстве транспорта РФ как один из самых успешных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Минтранса Евгений Дитрих

22 ноября в первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих провел совещание по системе общественного контроля в проекте «Безопасные и качественные дороги».

По мнению Евгения Дитриха, масштаб проекта заслуживает особого внимания и контроля со стороны общественников. Замминистра поблагодарил представителей общественных организаций, участвующих в контроле за ходом проекта, за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни своих городов и регионов.

В рамках селекторного совещания выступили представители общественных организаций с докладами о лучших практиках по общественному контролю, которые они использовали в 2017 году:

«Одна из самых активных общественных организаций — «Дороги Ярославля» внесла ряд предложений по улучшению системы общественного контроля. Так, активисты рекомендуют сформировать регламент взаимодействия общественников с представителями проектных офисов, а также организовать и тиражировать профильное обучение для граждан, заинтересованных в общественной работе» — отмечают в Минтрансе.

Таким образом, работу общественников из Ярославля высоко оценили в Министерстве транспорта. Группа в Facebook «Дороги Ярославля» является одной из самых многочисленных, где жители поднимают вопросы ремонта и содержания городской улично-дорожной сети. Ярославцы делятся своим мнением и фото о качестве работы подрядчиков, и очень часто эта информация становится поводом для публикаций в СМИ и последующей реакции чиновников и контролирующих служб.

Все замечания и предложения, высказанные в ходе совещания, будут учтены при формировании сборника методических рекомендаций по общественному контролю на 2018 год.