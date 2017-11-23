Лима, 23 ноября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Сборную Перу могут лишить права участия в чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает издание Libero.

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По информации издания, поводом для отстранения может послужить принятие закона, согласно которому Федерация футбола Перу перейдёт под контроль государства. Законопроект был предложен политиком Паломой Носедой и должен быть рассмотрен в парламенте.

Это противоречит правилам ФИФА, согласно которым контроль властей над футбольными федерациями запрещён.

Отмечается, что в случае принятия закона ФИФА может исключить перуанскую федерацию из своего состава. Если это произойдёт, то сборная Перу не сможет сыграть на чемпионате мира.

Отмечается также, что ФИФА обратилась к властям Перу с просьбой предоставить более подробную информацию о законопроекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии в стыковых матчах и вышла на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.