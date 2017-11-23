Москва, 23 ноября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствует проверку прокуратурой заявлений Собчак о принадлежности Крыма Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Ранее в ходе пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что «с точки зрения международного права», Крым принадлежит Украине.

Жириновский сообщил, что депутаты фракции в Госдуме направляли запрос в Следственный комитет с тем, чтобы проверить слова Собчак на наличие признаков состава преступления по статье 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

«Надеемся, что закон в России действует одинаково и в отношении рядовых граждан, и в отношении медийных персон. Особенно дико подобные вещи звучат из уст человека, который претендует на то, чтобы стать одним из кандидатов на пост президента», — отмечает депутат.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире радиостанции Эхо Москвы рассказала, что Генпрокуратура проводит проверку ее высказываний о присоединении Крыма к России