Саратов, 23 ноября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской областной думы со скандалом приняли в двух чтениях закон о бюджете на 2018 год. Как сообщает ИА REGNUM, представители фракции КПРФ организовали в зале заседания пикет с плакатами с похоронными венками с надписями «местным бюджетам» и «дорогам области». Пикетчиков удалили, а главный финансовый документ принят бездефицитным с общим объемом доходов и расходов в размере 78 млрд 180,8 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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По словам спикера облдумы Ивана Кузьмина, традиционно удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составил 70%. При этом депутаты приостановили вступление в силу ряда законодательных актов по соцподдержке. Как отметила член Общественной палаты Саратова, представительница регионального отделения «Союз женщин России» Алла Фетисова, региональный парламент в двух чтениях принял законопроект, касающийся переноса вступления в силу пяти законодательных актов о мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан на 1 января 2021 года.

«Казалось бы, речь идет о «громких» льготах: выплатах для инвалидов и их семей на оплату ЖКУ, пособиях для беременных и по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет, родителям, детям и вдовам военных и сотрудников госорганов, погибших при исполнении служебных обязанностей, — заявила Фетисова. — Но если разобраться, решение областных депутатов полностью оправданно. Дело в том, что эти меры поддержки фактически не работали на практике — срок их вступления в силу постоянно переносился начиная с 2008 года. Кроме того, послабления и выплаты, о которых идет речь в этом законопроекте, далеко не единственный путь поддержки указанных категорий граждан. Все они получают другие льготы и выплаты из бюджетов разных уровней. Например, матери с малолетними детьми сейчас получают спецпитание в натуральном виде — и это качественное, хорошее детское питание. Насколько я знаю, для многих матерей такая мера поддержки удобна. Уверена, что принятое депутатами облдумы решение не ухудшит социального положения указанных категорий граждан, так как они пользуются другими видами льгот».

С резкой критикой бездефицитного бюджета выступил депутат от фракции КПРФ Александр Анидалов, по мнению которого параметры главного финансового документа не защищают интересы жителей региона, а работа над бюджетом проведена недостаточно. Депутат-старожил Николай Семенец от партии «Единая Россия» ответил ему, что все, кто хотел принять участие в работе над бюджетом, это сделали. У депутата от ЛДПР Дмитрия Пьяных тоже нашелся свой аргумент — его партия приложила максимум усилий, чтобы внести изменения. Затем слово взял губернатор Валерий Радаев:

«За 5 лет, с 2012 года, объем собственных доходов региона вырос с 42 млрд рублей до 62 млрд рублей. Это наши собственные деньги, чтобы мы могли рассчитывать на свои деньги, а не просить средства у федерального центра».

Отметим, для того, чтобы прекратить пикет коммунистов, спикер облдумы Иван Кузьмин призвал прибежавшую охрану оставить их в покое, а депутатов — вернуться на свои места и продолжить работу. После заседания Кузьмин дал коллегам из КПРФ дружеский депутатский совет — руководствоваться регламентом думы и законами.

«Если депутаты нарушают правила, то с кого тогда спрашивать? Депутаты должны быть дисциплинированными. Этика поведения в законодательном органе должна быть на первом месте. Я думаю, что мои коллеги должны сделать из этого соответствующие для себя выводы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Саратовской области на 2017 годы был сверстан бездефицитным с доходами и расходами в сумме 69,26 млрд рублей. С учетом внесенных в течении года изменений общий объем доходов вырос до 77 млрд рублей, расходов — до 81,9 млрд. В бюджете предельный объем госдолга региона в 2017 году прописан в размере 55,3 млрд рублей, в 2018 году — 59,6 млрд.

Напомним, регион входит в число субъектов РФ с высокой долговой нагрузкой. На 1 сентября госдолг области составил 50,3 млрд рублей (65% от бюджетных доходов).

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