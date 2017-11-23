Ярославль, 23 ноября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается скандал вокруг строительства дома для 90-летнего труженика тыла, проживающего в ветхой лачуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 22 ноября на участке, где ведется строительство на собранные всем миром деньги, побывали полиция и чиновники. Сегодня утром, 23 ноября, визит повторился, работы по возведению дома запретили.

Мэрия Ярославля

Напомним, труженик тыла времён Великой Отечественной войны Валентин Иванович Махалин живёт в частном секторе Ярославля вблизи Петропавловского парка, в развалившемся доме, вросшем в землю на 1,5 метра так, что соседи прозвали его землянкой.

Ситуацией заинтересовались общественники, которые кинули клич в соцсетях и всем миром собрали 225 тысяч рублей, на которые был куплен новый дом из СИП-панелей — сейчас идет его сборка. Ранее на участке ветерана волонтеры убрали мусор, построили сарай и сделали новый забор.

Вчера, 22 ноября, на участок явились полиция, представители мэрии и глава районной администрации, которые запретили строительные работы и назвали их незаконными. Тем не менее Татьяна Елисеева, которая активно участвует в судьбе дедушки и организовала сбор средств на покупку нового дома, не намерена сдаваться. Утром 23 ноября строители вновь вышли на площадку, однако, как только что сообщили корреспонденту ИА REGNUM, во двор к пенсионеру вновь явились чиновники.

«Они вновь не предъявили никаких документов, на основании которых стройка незаконна, велели остановить работы и ждать полицию, которая скоро приедет» — сказала Татьяна Елисеева.

Между тем участок ярославского труженика тыла Валентина Махалина, на котором волонтеры хотели построить ему дом, не был оформлен в собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в мэрии Ярославля. Как сообщил источник, в собственности у Махалина нет не только земли, но и дома, в котором он живет. Пожилой человек просто не оформлял документы. Земля, на которой стоит дом Валентина Махалина, является муниципальной. Следовательно, любое строительство на ней возможно только с разрешения собственника — мэрии Ярославля. Но разрешение на строительство не выдавалось, поэтому попытка волонтеров помочь дедушке была расценена чиновниками как самострой. Кроме того, власти полагают, что строительство затрагивает соседний участок, который оформлен в собственность. Между тем в мэрии, похоже, готовы пойти навстречу и труженику тыла, и волонтерам, собравшим деньги на жилье для Валентина Махалина. Там говорят, что оформить в собственность дом можно, после этого власти готовы разрешить и стройку. Волонтеры уверяют, что хотели переселить дедушку до холодов, так как условия жизни в его избушке ужасные. Встреча волонтеров и властей назначена на 23 ноября. Что победит — здравый смысл или бюрократия — будет зависеть от ее результатов.

Однако уже сегодня можно сказать, что произошедшее вызвало огромный резонанс в социальных сетях, пользователи которых возмущены действиями ярославских властей. Можно предположить, что этот скандал, вышедший на федеральный уровень, может стоить места главе районной администрации.