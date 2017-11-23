Киев, 23 ноября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Бороду и усы разрешили носить солдатам украинской армии согласно приказу министра обороны Украины Степана Полторака от 20 ноября, опубликованному на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Как отмечается в документе, украинские военнослужащие теперь имеют право носить усы и бороду во время военных учений или в ходе боевых действий. При этом борода и усы не должны мешать солдату использовать средства индивидуальной защиты (например, противогаз), а также должны «отвечать требованиям гигиены».

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Напомним, ношение бороды разрешено в США в случае, если этого требует религия военнослужащего. В большинстве стран растительность на лице запрещена, в том числе в России.

Причиной для запрета ношения бороды и усов является гигиена — если солдат длительное время пребывает в боевых условиях, то в растительности на лице могут завестись вши и другие паразиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о еще одном нововведении в украинской армии. С 21 ноября 2017 года все украинские десантники будут носить бордовые береты вместо голубых, а Воздушно-десантные войска переименуют в Десантно-штурмовые войска.