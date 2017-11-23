Лондон, 23 ноября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд заявил, что Соединенное королевство покинуло пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира в 2017 году, сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Он отметил, что по данным Международного валютного фонда, в Британии резко замедлился экономический рост. Так, объем ВВП страны составил $2,56 трлн, тогда как у Франции этот показатель равен $2,57 трлн.

Несмотря на такой небольшой отрыв, позиции Франции в 2018 году будут только усиливаться, добавили в казначействе. При этом Пятая республика потеснила Британию впервые с 2013 года.

По словам Хэммонда, это связано с решением Великобритании выйти из Европейского союза (Brexit), что повлекло за собой ослабление курса фунта стерлингов, сокращение потребительских расходов и рост цен.

Напомним, в рейтинге МВФ в 2017 по объему ВВП на первом месте находятся США — $19,4 трлн. Далее следуют Китай ($11,9 трлн), Япония ($4,9 трлн) и Германия ($3,7 трлн).

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