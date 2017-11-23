Дамаск, 23 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Глава «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль в интервью РИА «Новости» прокомментировал совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Это очень важная встреча и очень важное решение, — сказал Джамиль. — Для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса в Сирии».

По его словам, итоги переговоров Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани дадут «новый импульс женевскому процессу».

«Я думаю, те экстремистские (оппозиционные) силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут, — отметил Джамиль. — И пусть не едут, они будут в изоляции».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

Лидеры трех государств указали, что зоны деэскалации конфликта на территории Сирии не должны нарушать суверенитета страны или наносить ущерб ее территориальной целостности.

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