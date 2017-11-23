Москва, 23 ноября, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Нефть марки Brent с переменным успехом 22 ноября тестировала отметку $63, расположившись в районе максимумов середины 2015 года. Под конец дня актив укрепил позиции благодаря повсеместным распродажам доллара, который вовсе не обрадовался тону протокола заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главной темой на рынке черного золота остается предвкушение саммита ОПЕК, который состоится через неделю. Саудовская Аравия активно уговаривает экспортеров одобрить решение о продлении сделки на предстоящей встрече, чтобы поддержать рост цен.

В рамках вербальных интервенций появились слухи о том, что к странам ОПЕК+ могут присоединиться еще 20 государств, но впоследствии ряд упомянутых производителей отверг эту идею», — пояснил.эксперт.

Минэнерго сообщило о сокращении запасов всего на 1,8 млн баррелей, что ниже прогноза и гораздо ниже оценки Американского института нефти. Более того, снова выросла и добыча, на 0,1% в недельном эквиваленте и на 11,1% — в годовом.

«Также свой отчет опубликовала нефтесервисная компания BakerHughes (на два дня раньше в связи с Днем благодарения), сообщив о росте буровой активности в США на фоне высоких цен. Так, число действующих буровых увеличилось сразу на девять единиц, с 738 до 747 штук», — привел цифры Мащенко.

Впрочем, котировки стойко перенесли негативную статистику из Штатов и продолжили подъем в ходе американской сессии. Причиной тому послужило агрессивное снижение доллара, а также тот факт, что игроки сейчас больше сосредоточены на перспективах продления сделки ОПЕК+.

«Но при наступлении коррекции американской валюты Brent может совершить откат и все же отреагировать на рост запасов, добычи и буровой активности на сланцевых месторождениях США», — считает эксперт.

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