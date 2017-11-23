Москва, 23 ноября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Рубль продолжил 22 ноября восхождение, особенно заметно потяжелев в паре с долларом, который пострадал от многочисленных факторов давления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Дополнительно валюту поддержало удорожание нефти и налоговые выплаты. По итогам сессии пара доллар/рубль просела еще на 1%, до области поддержки 58,50 рубля, тогда как евро скорректировался к отметке 69 рублей», — отметил эксперт.

По его мнению, основным драйвером развития восходящего импульса по рублю послужило повсеместное ослабление позиций доллара, который пал жертвой корректировки позиций перед уходом американских трейдеров на длинные выходные в честь празднования Дня благодарения.

«Не помогла американской валюте и статистика по заказам на товары длительного пользования, которые неожиданно сократились. Нефть Brent тоже внесла свою лепту, укрепившись до 63, несмотря на то, что отчет Минэнерго оказался гораздо хуже оценки API», — пояснил Ковалёв.

23 ноября рубля будет возможность продолжить укрепление, по крайней мере, в первой половине дня. Дело в том, что после закрытия российского рынка доллар продолжил падение, которое оказалось весьма масштабным из-за «голубиного» протокола заседания Федрезерва, который выразил обеспокоенность низкой инфляцией.

«Так, в начале сессии вполне возможен медвежий гэп в паре доллар/рубль с последующими попытками покорения области поддержки 58,15 руб. Далее все будет зависеть от поведения нефти Brent, которая без новых драйверов может частично утратить импульс. Так что во второй половине дня позиции рубля могут несколько ослабеть», — полагает эксперт.

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