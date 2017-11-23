Ижевск, 23 ноября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Партия из 320 автомобилей Lada Vesta производства «ИжАвто» будет поставлена на Кубу, где они будут использоваться для такси, сообщил 22 ноября журналистам директор завода Михаил Рябов.

Kremlin.ru LADA Vesta

«Изготовлена первая партия такси для Кубы из 320 автомобилей, сейчас начинается их отправка, до 5 декабря вся партия будет отправлена», — сказал Рябов.

Он также выразил уверенность, что поставки российских автомобилей на Кубу продолжатся в 2018 году.

Отмечается, что Lada Vesta были окрашены на заводе в желтый цвет, так как на Кубе автомобили будут использоваться в качестве такси.

Завод «ИжАвто» входит в группу «АвтоВАЗ», а серийное производство Vesta было запущено в сентябре 2015 года. Автомобиль был создан на платформе создан на платформе Lada B/С инженерами «АвтоВАЗа» при участии специалистов альянса Renault-Nissan.

Читайте также: В России растут продажи двухтопливной версии LADA Vesta