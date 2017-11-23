Москва, 23 ноября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое решение приняли власти Москвы. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает Интерфакс.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

«Министр культуры России Владимир Мединский обратился к предложением похоронить певца с мировым именем Новодевичьем кладбище правительству Москвы, предложение было поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным», — пояснил Немерюк.

Дата и время прощания с Дмитрием Хворостовским, а также день его похорон пока не утверждены.

Предположительно прощание с Хворостовским запланировано на 27 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского, но все будет зависеть от скорости оформления документов в Лондоне.

Ранее СМИ писали, что оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, где просил кремировать его и похоронить часть праха в Москве, а вторую часть — в Красноярске.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Хворостовский скончался на 55 году жизни утром 22 ноября в хосписе рядом со своим домом в Лондоне в окружении семьи. О его смерти сообщили родственники в официальном Facebook артиста.

Последние два с половиной года певец боролся с раком мозга и проходил лечение в столице Великобритании.

Напомним, пресс-служба Кремля разместила соболезнования президента России Владимира Путина в адрес родных и близких знаменитого баритона в связи с его кончиной.

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