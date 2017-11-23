* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 23 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии завершили операцию по освобождению населенного пункта Эль-Края от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в четверг, 23 ноября, в Минобороны Российской Федерации.

Onedio.com Сирийская армия

«Подразделения сирийских войск (…) в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) населенный пункт Эль-Края», — отмечается в сообщении.

В российском ведомстве также добавили, что в ближайшее время армия Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ полностью зачистит от боевиков восток Сирии, в частности западный берег Евфрата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября текущего года в Сочи прошел трехсторонний саммит президентов РФ, Турции и Ирана, в итоге которого Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани выступили с совместным заявлением по урегулированию конфликта в Сирии.

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