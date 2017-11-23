Москва, 23 ноября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Согласно заявлениям аналитиков, в октябре 2017 года во всем мире было продано около 7 млн 999 тыс. легковых машин и автомобилей, относящихся к легкому коммерческому транспорту (LCV), таким образом, объем данного сегмента мирового рынка вырос на 2%, об этом 23 октября сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты также сообщают, что очищенный от сезонности уровень продаж в 2017 году на текущий момент составил уже 97 млн 743 тыс. автомобилей. При этом с января по октябрь 2017 года в мире было продано более 78 млн 161 тыс. автомобилей, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Первое место в мире по объемам реализации легковых машин и LCV по-прежнему занимает Китай, в октябре 2017-го там было продано 2 млн 646 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что рынок этой страны демонстрирует небольшое падение — на 0,2%.

На втором месте разместились США, в октябре 2017 года автопроизводители реализовали в этой стране 1 млн 353 тыс. авто., продажи в этом регионе также падают, объем рынка уменьшился на 1,3%.

На третьем месте разместился Евросоюз, там за обозначенный период было продано 1 млн 258 тыс. легковых автомобилей и LCV (рост продаж — 5,9%). Аналитики компании не приводят каких-либо цифр по объему российского авторынка, однако отмечают, что он демонстрирует положительную динамику, которая, согласно прогнозам, будет сохраняться до конца 2017 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что доля автомобилей с дизельными двигателями на авторынке России уменьшилась на 0,5%. Эксперты объяснили это тем, что сегмент рынка дизельных авто растет медленнее, чем весь российский авторынок.