Краснодар, 23 ноября, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Уже в 2018 году заработные платы младшего медицинского персонала в Краснодарском крае вырастут на 30%. Такая же прибавка к зарплате ждёт и работников социальной сферы. Об этом было заявлено в ходе последней сессии законодательного собрания Кубани, передаёт ИА REGNUM 23 ноября.

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При этом увеличится доход и у врачей, среднего медицинского персонала и работников учреждений культуры. Им обещано повышение в среднем на 18%.

Средства на выполнение майских указов президента в региональной казне предусмотрены значительные, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Так, из бюджета региона будет направлено почти 32 млрд рублей, что на шесть млрд больше, чем в 2017 году.

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Отметим, что на сегодняшний день заработные платы врачей на Кубани — самые высокие после Крыма (41,1 тыс. рублей или 160% к средней зарплате по региону). А вот младшие медработники получают меньше, чем среднекраевой показатель зарплаты аж на треть — 17,2 тыс. рублей против 25,8 тыс. рублей по краю (данные приведены за январь-сентябрь 2017 года).

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Добавим, что зарплаты бюджетникам, не попадающим под действие указов, власти обещают проиндексировать на 5%. Также, как отметил глава региона, социальные выплаты и стипендии будут проиндексированы на уровне инфляции — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Краснодарского края на 2018 год, а также на плановый период до 2020 года был принят депутатами в первом чтении. В следующем году планка собственных доходов края повышается до 250 млрд рублей. По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, это реалистичные показатели, отвечающие запросам жителей и нынешним экономическим условиям.

«Новый бюджет остается социально ориентированным. 71% процент расходов пойдет на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, обеспечение всех социальных выплат», — акцентировал глава региона.

Так, в частности, на развитие здравоохранения в 2018 году выделяется более 48 млрд рублей. Из них один миллиард рублей будет потрачен на закупку медицинского оборудования. На сферу образования предусмотрено 45,7 млрд рублей. Порядка 3,7 млрд рублей потратят на завершение строительства и реконструкции семи школ, приобретение здания для размещения одной школы. На программу «Развитие культуры» предусмотрено 5,7 млрд рублей. Ещё 4,2 млрд рублей запланированы на выполнение мероприятий программы «Развитие физкультуры и спорта».