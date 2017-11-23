Вашингтон, 23 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Конгресс США несколько умерил «аппетиты» военно-морского флота, просившего выделить дополнительное финансирование для строительства трёх эсминцев-«невидимок» проекта «Замволт», сообщает 23 ноября Life.ru.

U.S. Navy USS Zumwalt (DDG-1000)

Американские конгрессмены решили, что лимит на проект «Замволт» и без того превышен, и вместо $224 млн одобрили выделение только $164 млн. На создание первого боевого корабля-«невидимки» было потрачено из бюджета США около $13 млрд, однако корабль, мягко говоря, получился весьма «проблемным».

Финансирование создания футуристического «Замволта» началось в 2009 году, однако уже первые испытания выявили проблемы с остойчивостью судна и с его силовой установкой.

Не все гладко обстоит и с вооружением. Согласно первоначальному проекту, эсминец проекта «Замволт» должен быть оснащен рельсотронной пушкой, «выбрасывающей» болванки с гигантской скоростью и кинетической энергией, однако создать ее оказалось сложнее, чем получить финансирование под проект.

В настоящее время эсминец, неуловимо напоминающий внешним видом фантастические голливудские фильмы, оснащен обычным корабельным артвооружением.

Обнаружив, сколько параллельных сложно разрешимых проблем связано с «Замволтом», в США охладели к дорогой «игрушке», сократив количество кораблей, планируемых к введению до 2030 года в строй с 30 до трех. Теперь началась экономия и на этих трёх единицах.

Напомним, в 2013 году первый «Замволт» сошел со стапелей. В конструкции эсминца-«невидимки» множество деревянных деталей. В ходе первых же ходовых испытаний боевой корабль из-за проблем с силовой установкой потерял ход в Панамском канале, и был отбуксирован в ремонт.

Корабль имеет угловатую форму, его корпус покрыт радиопоглощающим материалом толщиной один дюйм. Команда корабля состоит из 140 человек.

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