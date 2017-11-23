Севастополь, 23 ноября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Ветеранские организации Севастополя просят власти города открыть музей защитникам Севастополя на мысе Хрустальный к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорилось 22 ноября в ходе координационного совета организаций при участии губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Проект-победитель в конкурсе на создание парка в центре Севастополя

«Мы должны помнить о ветеранах, которые уходят тихим строем. В Севастополе их осталось единицы. Если мы перенесем срок создания на 2020 год, они могут и не увидеть этого мемориала. И мы, ветераны вооруженных сил, которым за 70 лет, тоже хотим увидеть этот мемориал. Если это возможно, несмотря на экономические трудности, давайте первый этап сделаем подарком к 75-летию освобождения города Севастополя — к 2019 году», — обратился к властям города заместитель председателя комитета ветеранов Черноморского флота полковник в отставке Владимир Клюев.

«По срокам мы постараемся раньше, но это зависит от качества проектирования. Для разработки проекта будут привлечены лучшие профессионалы. Размещаем конкурс на проектирование, к 1 сентября 2018 года получим проект. На строительно-монтажные работы мы выйдем в 2019 году», — ответил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ветеранские организации города предложили свой вариант концепции городского парка. Центральным объектом должен стать мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.

«Это должен быть не столько музей «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов», а мемориал-пантеон, единый комплекс федерального статуса, аналогичный комплексу на Поклонной горе в Москве», — сказал контр-адмирал Сергей Рыбак, выражая общее мнение 25 ветеранских организаций Севастополя.

В единый мемориальный комплекс на участке 8,3 га кроме музея, который предстоит построить, войдут два символа Севастополя. Это памятник «Солдату и Матросу» с Вечным огнем и монумент «Штык и Парус». Там же предлагается создать аллею с бюстами 54 Героев Советского Союза — участников обороны города и часовню в память погибших защитников. На территории комплекса также будет создана парковая и водно-пляжная зоны для отдыха и прогулочная набережная.

Ветераны считают, что вблизи мемориала не место перехватывающей парковке, которая организована в ста метрах от памятника «Солдату и Матросу». На территории мемориала не должно быть концертных залов, гостиниц, кафе или жилой застройки, уверены ветераны.

Глава Севастополя отметил, что предложения ветеранских организаций войдут в техзадание проектировщикам.

«Нам необходимо учесть планы Минобороны, дорожную составляющую, укрепление береговой линии и создание прогулочной зоны или причалов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, городской парк площадью 49 га будет построен вдоль береговой линии от Артиллерийской до Карантинной бухты. Победителем конкурса стал эскизный проект севастопольского архитектора Елены Белоус.

Сквер на улице Катерная со скандальным проектом памятника примирения, против установки которого судятся общественники, также войдет в грандиозный парк.

В июле 2017 года ветеранская общественность выступила против идеи памятника «Примирения» в Гражданской войне, предложив изменить концепцию и название на «Единение России». Тогда же ветеранские организации заявили об актуальности завершения проекта 1972 года по строительству мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне».

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