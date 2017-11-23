Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, издательство «Бумкнига» выпустило комикс Джеффри Брауна «Неуклюжий». На страницах книги свое место нашла история отношений, в которой каждый читатель может найти себя. ИА REGNUM публикует отрывки из комикса.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Джеффри Брауна «Неуклюжий»

«Это второе издание «Неуклюжего». Первое было в 2014 году, когда автора у нас почти никто не знал, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — Год назад на русском стали публиковаться его пародийные комиксы на тему «Звездных войн», и популярность автора начала расти. Мы решили вновь показать, с чего начинался его творческий путь».

Комикс «Неуклюжий», впервые увидевший свет в 2002 году, стал отправной точкой творческого пути автора в мире девятого искусства. Откровенная автобиографическая история, выполненная в примитивном и слегка неуклюжем стиле, тут же привлекла внимание аудитории.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Джеффри Брауна «Неуклюжий». Страница 63

В своей книге Браун рассказывает историю отношений на расстоянии с девушкой Терезой. Первый поцелуй, интим, ожидание звонка, признания в любви, ссоры и расставания — такие знакомые каждому вещи приобретают новый смысл на страницах рисованной истории.

За простотой повествования стоит такой же простой рисунок — схематически нарисованные главные герои и всё, что вокруг них. На первых страницах комикса в голове возникает мысль: «Я тоже так могу». Но по мере продвижения вглубь истории её сменяет убеждение, что далеко не каждый готов так широко распахнуть дверь в свою личную жизнь.

«Я люблю Джеффри Брауна за то, что его творчество искреннее. Мне близок его мир с личными проблемами, переживаниями и персонажем, который всегда находится в поиске того, с кем можно поделиться, для кого всё, что ты пережил, будет понятно. Его наивный стиль рисования лишь делает стенку между миром и читателем тоньше, достаточно прочитать одну страницу его комикса, и ты уже смеешься и плачешь с ним, — поделился автор комиксов Даня Удобный. — Джеффри Браун стал тем человеком, из-за которого я вообще начал рисовать комиксы. У меня было дикое желание поделиться своими проблемами с людьми, но я никак не мог выразить свои чувства… Найти им форму, наверное. И когда я увидел, что можно рисовать так нелепо и так прекрасно, понял, что хочу делать так же».

Браун перенес на бумагу моменты, о которых не пишут книги и не снимают фильмы, но которые можно поместить в личный фотоальбом, чтобы спустя время открыть нужную страницу и погрузиться в воспоминания. Возникает ощущение, что автор опубликовал свой личный дневник, в который ежедневно заносил значимые для него моменты.

Они расположены не в хронологической последовательности, из-за чего складывается впечатление, что Браун впустил читателя в свою голову и поделился воспоминаниями — хаотическими и оборванными. Такой метод повествования придает комиксу жизненности и лишает его наигранной точности. Однако порой откровенность автора кажется излишней. Интимные отношения он не подвергает цензуре, открывая читателю все стороны своей сексуальной жизни.

Нельзя сказать, что книга чему-то учит или открывает что-то новое. Но она вызывает теплые чувства и заставляет вспомнить историю своей любви. «Это же про меня!» — наверняка именно так думают многие читатели, перелистывая страницу книги и знакомясь с новым днем и новой историей отношений Джеффри и Терезы.

Сложно оценить комикс по сюжету или графике. Сюжет — ни о чём и обо всём одновременно. Графика — словно ребенок нарисовал. И тем не менее вкупе эти аспекты, словно магнит, притягивают читателя. Бывает, смотришь на человека и не понимаешь, что же в нём особенного, но в то же время его обаяние настолько сильно, что к нему так и тянет. Та же история с «Неуклюжим».