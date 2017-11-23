Москва, 23 ноября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии в ближайшее время завершат операцию по разгрому боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке страны. Об этом сообщили в четверг, 23 ноября, в Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Западный берег реки Евфрат в ближайшее время будет полностью освобожден правительственными войсками», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сочи состоялись переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

Кроме лидеров стран, в переговорах принимали участие главы МИД и военных ведомств трех держав. Переговоры, в частности, были посвящены послевоенному обустройству в Сирии.

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