Вашингтон, 23 ноября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Корпорация Apple купила компанию-разработчика гарнитуры дополненной реальности Vrvana. Об этом 22 ноября сообщает TechCrunch .

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По информации издания, сумма сделки составила $30 млн, а около десяти сотрудников Vrvana перешли работать в Apple. Отмечается, что в Apple не дали комментариев по этой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple планирует выпустить собственную гарнитуру дополненной реальности. Для разработки новой технологии было создано отдельное подразделение, в котором работает несколько сотен человек.

Планируется, что технология для нового гаджета не будет зависеть от смартфона. У гарнитуры будет собственная операционная система, работающая на собственном микрочипе.