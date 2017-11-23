Киев, 23 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Нацполиция Украины и компания Microsoft будут сотрудничать в области кибербезопасности, сообщает 22 ноября департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

Согласно сообщению, меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности подписали заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев и генеральный директор «Майкрософт Украина» Надежда Васильева.

Читайте также: США хотят поддержать информационную безопасность на Украине

По словам Бушуева, украинский филиал одной из крупнейших компаний мира в сфере информационных технологий будет решать вопросы информационной безопасности в рамках всей Украины, в частности в сфере государственного управления. Также стороны планируют разрабатывать совместно системы, устойчивые к повреждениям в связи с человеческим фактором.

Читайте также: Киберполиция Украины получила систему экстренного оповещения о киберугрозах

Еще одним вопросом, которым займется «Майкрософт Украина», станет автоматизация и обновление информационной системы Нацполиции. Также компания поможет украинской полиции провести отбор сотрудников для работы в департаменте кибербезопасности.

Напомним, украинские власти регулярно поднимают тему кибербезопасности, поскольку нередко на государственные учреждения Украины проводились хакерские атаки, которые наносили серьезный ущерб банкам, аэропортам и другим госструктурам.