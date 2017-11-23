Microsoft начнет работу над кибербезопасностью Нацполиции Украины
Киев, 23 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Нацполиция Украины и компания Microsoft будут сотрудничать в области кибербезопасности, сообщает 22 ноября департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Согласно сообщению, меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности подписали заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев и генеральный директор «Майкрософт Украина» Надежда Васильева.
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По словам Бушуева, украинский филиал одной из крупнейших компаний мира в сфере информационных технологий будет решать вопросы информационной безопасности в рамках всей Украины, в частности в сфере государственного управления. Также стороны планируют разрабатывать совместно системы, устойчивые к повреждениям в связи с человеческим фактором.
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Еще одним вопросом, которым займется «Майкрософт Украина», станет автоматизация и обновление информационной системы Нацполиции. Также компания поможет украинской полиции провести отбор сотрудников для работы в департаменте кибербезопасности.
Напомним, украинские власти регулярно поднимают тему кибербезопасности, поскольку нередко на государственные учреждения Украины проводились хакерские атаки, которые наносили серьезный ущерб банкам, аэропортам и другим госструктурам.