Челябинск, 23 ноября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области задержаны двое чиновников. Об этом сообщают местные СМИ.

Victor Задержание

Задержание якобы провели сотрудники полиции и ФСБ. Их увезли прямо с совещания.

Как пишет издание «ФедералПресс», задержанными оказались заместитель главы города Динар Араслангареев и начальник городского управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков. Глава города Вячеслав Жилин отмечает, что уголовное дело было возбуждено примерно год назад. Задержанные изначально были в статусе свидетелей.

«Не знаю, в какой момент стали подозреваемыми, следствие меня, сами понимаете, не посвящает в подробности. Обоим я предложил уволиться в связи с выявленными нарушениями, сегодня как раз они должны были положить заявления на стол», — цитирует ФедералПресс главу города.

Возбуждённое уголовное дело касается газификации, сообщает издание.

По ещё одной из версий, поводом к таким действиям могли стать результаты проверки, которая проводилась совсем недавно. Областная контрольно-счётная палата проверила, как в Златоусте были использованы средства, в том числе на приоритетные проекты.

Конкретные выводы делать пока рано. Официальных комментариев силовиков о задержании чиновников в Златоусте нет.