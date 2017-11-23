Новосибирск, 23 ноября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Прошло две недели с момента открытия мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске. Тем не менее обсуждения и осуждения проекта, который стоил региональному бюджету более 400 млн рублей, а в общей сложности — 537 млн рублей, продолжаются.

Myhistorypark.ru Мультимедийный исторический парк

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Новосибирцы в социальных сетях высказывают мнение о том, что эти средства могли бы пойти на другие, более важные и необходимые направления: здравоохранение, например, где проблем предостаточно.

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«На инсулин денег у нас не хватает, квоты на МРТ окончились (ждём распределения дополнительных лимитов), зато в областном бюджете нашлось полмиллиарда на патриотический интерактивный музей», — написал на своей странице в Facebook политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур.

Ему ответил пресс-секретарь Музея города Новосибирска Юрий Лобанов, который хоть и считает, что «у области в данном случае не было выбора», но то, что здание отреставрировали, — это, по его мнению, «просто классно».

«Но речь-то не о фактах, а о способах принятия решений. Кто и как решил, что именно это здание нужно реконструировать? Что именно эта выставка нужна там? С кем советовался? И так далее. А так-то это типовое советское здание, не памятник архитектуры и истории, таких в Новосибирске сотни, стоит оно того, чтобы вкладывать в него полярда? А посмотрите на памятники — ТЭЦ-1, Кузбассуголь, Первую поликлинику. Только аккуратнее, там штукатурка на голову падает», — написал Лобанов комментарий к посту Мазура.

Как заявил в ответе на запрос ИА REGNUM министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, источниками финансирования проекта мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в регионе являются средства федерального, регионального бюджета и привлечённые внебюджетные средства.

«Общая стоимость работ по созданию парка составляет 537 млн рублей, из которых 430 млн — бюджетные средства Новосибирской области, 107 млн рублей — средства государственной корпорации «Газпром», — отмечается в ответе областного минкультуры.

Что касается недовольства новосибирцев выбором здания и места для размещения парка, то на это в министерстве культуры области заявили, что выбор места расположения парка, а он расположился на базе бывшего гарнизонного Дома офицеров на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска, «связан, с одной стороны, с необходимостью сохранения исторического здания, с другой стороны, территория, на которой он расположен, находится в центральной части Новосибирска, обладает большим инвестиционным потенциалом».

Новосибирские власти указывают, что на данной территории расположены исторические здания, 31 из которых — объекты культурного наследия регионального значения. Кроме того, в настоящее время осуществляется разработка концепции стратегического планирования по развитию территории для сохранения историко-паркового комплекса и создания здесь центра креативных индустрий и экономики знаний. Игорь Решетников заявил, что уже создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли руководители и специалисты профильных государственных и муниципальных ведомств, архитекторы, дизайнеры, представители общественности. И по итогам совещания было решено провести работы по формированию концепции и планировочной схемы комплексного плана развития территории с учётом государственных и муниципальных нужд и реализацией механизмов государственно-частного партнерства, в том числе и для привлечения внебюджетных источников финансирования на реставрационные работы.

«В здании гарнизонного Дома офицеров, находившегося в полуразрушенном состоянии, с треснувшим фундаментом и после пожара, была проведена масштабная реконструкция. Демонтирован большой концертный зал, надстроен второй этаж. Осуществлена замена несущих перекрытий, кровли, инженерных коммуникаций, проведены внутренние отделочные работы, реставрированы фасады, установлены окна. Реконструкция выполнена с сохранением исторического облика здания. В результате реконструкции общая площадь здания была увеличена с 4,6 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. Вблизи парка произведены работы по благоустройству территории. Дорога военного городка по ул. Василия Старощука от ул. Бориса Богаткова до ул. Тополевой была передана в муниципальную собственность, осенью 2017 г. осуществлен её ремонт на средства субсидии из областного бюджета в размере 25 млн рублей: выполнено устройство дорожного покрытия площадью 12,5 тыс. кв. м, установлены дорожные и садовые бордюры, заасфальтировано более 2 тыс. кв. м. тротуаров, выполнено примыкание шести второстепенных дорог, осуществлена планировка газонов, тротуаров, смонтированы два остановочных павильона, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. В скором времени планируется запуск маршрута общественного транспорта. Городскими властями прорабатывается также вопрос о продолжении строительства дороги, которая свяжет военный городок с магистральными улицами города», — указывается в ответе на запрос редакции перечень проведённых работ.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин выразил своё недовольство относительно проекта.

«Я против этого уже реализованного решения как по форме, так и по содержанию. Решение о его строительстве должно было приниматься с учётом мнения общественности и историков, чего не было сделано. Областное правительство, бывшее инициатором этого проекта, должно было публично объяснить мотивы своих действий ещё в самом начале, то есть в феврале 2017 года. Также промолчало и Законодательное собрание Новосибирской области, выделившее средства на это в конце апреля путем принятия дополнения в закон об областном бюджете на 2017 год. Кроме того, такое значительное выделение финансовых ресурсов должно быть обосновано, почему из всех возможных необходимых трат деньги были выделены не на многочисленные кричащие социальные и иные проблемы, а на весьма спорный объект, контент экспозиции которого не только не делался профессиональными историками, но даже и не был согласован с ним», — отметил ИА REGNUM Пучкин.

Сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев же считает, что любой музей — это хорошо.

«Он может выставлять пуговицы, музыкальные инструменты — что угодно. Мультимедийный парк тоже вполне может быть востребован, а данный, исторический даже необходим. В первую очередь он будет, конечно, интересен школьникам и людям, далёким от истории. А то мы смеёмся над американцами, не знающими, кто победил во Второй мировой войне, так коснись событий России столетней и более давности — у нас положение почти такое же. А мультимедиа — это упрощенная и доступная форма обучения. Почти видеоигра. Насчёт того, что важнее — деньги в здравоохранение или в эрзац-историю, конечно, здоровье важнее. Но вопрос этого парка федеральный, целевой. Не будь его, денег на здравоохранение не добавилось бы», — подчеркнул ИА REGNUM Голодяев.

Напомним, что открытие мультимедийного парка «Россия — моя история» в Новосибирске прошло 12 ноября 2017 года. Предполагалось, что мероприятие может посетить президент РФ Владимир Путин, но позже врио главы области Андрей Травников эту информацию опроверг.

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Отметим, что Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, где должны заработать исторические выставки-парки «Россия — моя история». В парке четыре мультимедийные экспозиции. В здании установлены сенсорные столы, планшетные компьютеры, киноэкраны и триста видеопроекторов.

Стоимость одной экскурсии по всем четырём экспозициям — 200 рублей для детей и 500 рублей для взрослых, услуги экскурсовода обойдутся дороже — 700 рублей для детей и 1000 рублей для взрослых. Школьная экскурсия по любой из экспозиций — 300 рублей с человека.