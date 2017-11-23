Тайбэй, 23 ноября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. На острове тайваньском острове Тайбэй, в пожаре, возникшем в одном из жилых домов города Синьбэй, погибло девять человек, сообщает 23 ноября китайское агентство «Синьхуа».

Ada Be Пожар в доме

Отмечается, что пожар возник на четвертом этаже здания, расположенного в районе Чжунхэ, и быстро распространился на все помещения пятого этажа. Через час, согласно информации местного пожарного департамента, огонь был потушен.

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По имеющимся данным, большинство комнат дома были сданы в аренду иностранным рабочим. Подозреваемый в умышленном поджоге 49-летний мужчина арестован. По предварительным сведениям, мужчина устроил поджог после ссоры с одним из жильцов.

Напомним, ИА REGNUM писало 10 ноября, что пытавшийся поджечь расположенный возле «Ельцин-центра» в Екатеринбурге памятник Борису Ельцину гражданин будет выслан из России.

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Сам инцидент произошёл в Екатеринбурге 7 ноября. В этот день рано утром был задержан мужчина, пытавшийся поджечь мраморный памятник первому президенту России Борису Ельцину, расположенный возле «Ельцин-центра».