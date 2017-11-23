Вашингтон, 23 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Конгрессмен США Джон Коньерс не намерен уходить в отставку после прозвучавших в его адрес обвинений в домогательствах. Об этом, как передает NBC News, сообщил его адвокат Арнольд Рид.

Джон Коньерс

«Если бы люди должны были уходить в отставку после обвинений, многие остались бы без работы в этой стране, в том числе многие члены палаты представителей, Сената и даже президент», — говорит защитник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что конгрессмен Джон Коньерс якобы выплатил своей помощнице более $27 тыс. за урегулирование «секс-скандала».

Напомним, в США продолжается кампания по разоблачению сексуальных домогательств со стороны известных общественных и политических деятелей. В ряду обвиняемых голливудский продюсер Харви Вайнштейн, сенатор Эл Фарнкен, бывший президент Джордж Буш-младший, известные актеры Кевин Спейси и Стивен Сигал.

Читайте также: Сенатор США обвинен в насильственном поцелуе