Ницца, Франция, 23 ноября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Условиями выхода из французской тюрьмы задержанного в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова стали залог в €5 млн и запрет на выезд из страны. Об этом 23 ноября заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Скриншот страницы ntv.ru Сулейман Керимов

Керимова обязали отмечаться несколько раз в неделю в полиции и сдать паспорт. Также ему запрещено встречаться «с некоторыми лицами», их имена прокурор не назвал. Керимов останется пока на территории департамента Приморские Альпы

Российский сенатор и предприниматель Керимов был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. Более двух суток о причинах задержания не сообщалось, затем власти Франции предъявили ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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МИД России направил французскому правительству ноту протеста, так как Керимов как сенатор Совета Федерации имеет дипломатический иммунитет. Адвокат Керимова не стал комментировать решение французского суда, сообщают РИА Новости.

По данным СМИ, Керимов находился во Франции по личным делам, а не в служебной командировке, поэтому прибыл в страну без дипломатического паспорта. При этом в Кремле сообщили, что Керимов отправился за границу с дипломатическим паспортом, и на данный момент ведется активная работа по вопросу его задержания.

После сообщений о задержании Керимова на Московской бирже начали падать в цене ценные бумаги золотодобывающей компании ПАО «Полюс», находящейся под контролем сенатора. К 10:00 мск 22 ноября цена акций упала на 5,1% и составила 4851 рубля за бумагу.

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Член Совета Федерации Сулейман Керимов занимает 21-ю строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes, с 2008 года является членом Высшей палаты Федерального Собрания, а с 2016 года занимает пост члена комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Крупнейшее предприятие по производству золота в России, ПАО «Полюс» контролируется фондом «Suleyman Kerimov Foundation», учрежденным самим Керимовым. «Полюс» входит в ТОП-10 ведущих мировых золотодобывающих компаний, а доказанные запасы золота «Полюса» — одни из крупнейших в мире.

По мнению экспертов, задержание Керимова может быть связано не только с экономическими, но и с политическими причинами, и обвинения в неуплате налогов и отмывании средств могут использоваться как формальный повод для ареста и начала уголовного преследования. Прежде всего, это выгодно как продолжение санкционной войны против России в целом и против российского бизнеса в частности.

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За неуплату налогов к Керимову может быть применена в административном порядке санкция сверх возвращенной в бюджет суммы налога до 80% от этой суммы. Что касается уголовной ответственности, то общая санкция может составить штраф в размере до 500 тыс. евро и до пяти лет лишения свободы.

По обвинениям в отмывании денежных средств, полученных в результате доказанного факта уклонения от уплаты налогов, сенатору будет грозить штраф в размере до 375 тыс. евро и срок до 5 лет. В любом случае обвинения будут существенным ударом по репутации и станут причиной сложностей в отношениях с финансовыми организациями, где обслуживается фигурант дела.