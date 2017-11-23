Тольятти, Самарская область, 23 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Компании «АвтоВАЗ» на сегодняшний день удалось реализовать в России более 300 экземпляров двухтопливной версии седана Vesta, такая информация была выложена 22 ноября в паблике RCI социальной сети «Вконтакте».

Sergey Rodovnichenko Лада Веста

Сведения о продажа модели администрации паблика удалось получить у пресс-службы предприятия, при этом собеседник отказался дать информацию о том, кто же в основном покупает автомобили — физические лица или корпоративные клиенты.

Однако удалось узнать в каких регионах лучше всего продается модель, оказалось, что самыми успешными рынками сбыта стали: Татария, Пермский край и Челябинская область.

Согласно озвученным планам, в 2017 году российский производитель намерен продать около 600 этих автомобилей, в последующем предприятие намерено реализовывать от 1200 до 2500 двухтопливных Vesta в год.

Напомним, кроме бензина данный автомобиль «АвтоВАЗа» может использовать метан. Этот газ является более безопасным в применении, чем пропано-бутановая смесь, поскольку в случае утечки рассеивается в воздухе, а не скапливается в одном месте. Он также является более экологичным.

На рынок двухтопливную Vesta «АвтоВАЗ» вывел в июле 2017 года, тогда было заявлено, что в базовой комплектации автомобиль будет стоить 600 тыс. 900 рублей. При полной заправке он способен проехать около 1 тыс. км.