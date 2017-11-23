Москва, 23 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В законе «О безопасности дорожного движения» могут появиться новые нормы, которые позволят разделить водителей на профессионалов и любителей, следует из поправок, предложенных 22 ноября Министерством транспорта России.

ktphotography Руль автомобиля

Желающих зарабатывать «за баранкой» таксистов, водителей автобусов, дальнобойщиков и других могут обязать проходить обучение и повышение квалификации.

В опубликованном на портале информации о подготовке нормативных актов документе говорится, что к управлению транспортными средствами могут быть допущены водители, не имеющие прав с отметкой о «профессиональной компетентности».

При этом правом управлять автомобилем при осуществлении предпринимательской деятельности будут обладать те водители, которые получат соответствующую отметку о «профессиональной компетентности».

Она будет работать в течение пяти лет после прохождения водителями профессионального обучения.

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Таким образом, Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей. Предполагается, что обучение «профессионалов» будет относиться к водителям, которые осуществляют управление транспортными средствами по найму: таксистам, дальнобойщикам, водителям автобусов и другим.

В настоящее время проект документа проходит стадию публичного обсуждения, которая завершится 19 ноября. После этого документ должен будет получить заключение об оценке регулирующего воздействия и поступит на рассмотрение в Правительство.

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