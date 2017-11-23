Москва, 23 ноября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В России за неделю (14−20 ноября) недельная инфляция замедлилась до нулевого значения. Неделей ранее (8−13 ноября) она составляла 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала ноября инфляция выросла на 0,1%, с начала года — 2 (ноябрь 201 6 г 0,4%, с начала года — 5%).

За неделю на 0,2−0,3% выросли цены на рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, молоко, творог, яйца куриные и рис.

При этом цены на сахар-песок снизились на 0,8%, крупу гречневую — на 0,7%, свинину, кур и масло подсолнечное — на 0,2−0,3%.

Также в среднем на 0,1% стали ниже цены на плодоовощную продукцию, в том числе на огурцы — 0,6%, капусту белокочанную, морковь и яблоки — 0,2−0,3%.

Картофель, лук и помидоры стали дороже на 0,5−0,6%.

Стоимость бензина выросла на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Центробанка РФ, по итогам 2017 года инфляция не превысит 3%. Такая же динамика сохранится и в I полугодии 2018 года. Позже инфляция может вырасти, но не превысит 4%.

Напомним, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

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