Красногорск, 23 ноября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Тройное снижение количества актов вандализма отмечается по информации пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в пригородных поездах по сравнению с 2016 годом, сообщает 23 ноября портал «Москва 24».

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Отметив, что пик атак хулиганов приходится на время каникул в школах, дорожники рассказали о существенном снижении общего числа «нападений» на вагоны поездов.

«Благодаря совместным усилиям управления на транспорте МВД России по ЦФО и Центральной ППК число фактов вандализма в 2017 году существенно снизилось по сравнению с прошлым — с 633 до 200 случаев», — информировала пресс-служба ЦППК.

Однако, не смотря на снижение общего количества актов вандализма, последствия хулиганских выходок нанесли значительный материальный ущерб: выбитые окна, граффити, испорченные зеркала, кражи Wi-Fi-роутеров и даже сантехники в санузлах вагонов.

Отмечается, что ЦППК с 2014 года информирует граждан о правилах безопасности на железной дороге.

«В школах Москвы и других регионах на постоянной основе проводятся уроки, в рамках которых только за два месяца Центральная ППК провела занятия для 1,5 тысяч школьников и студентов», — подчеркнули в пресс-службе.

Поскольку действия вандалов подвергают жизнь других граждан опасности, транспортники призывают пассажиров сообщать о фактах хулиганства в полицию.

Напомним, ИА REGNUM 17 ноября писало, что Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, регламентирующих введение т.н. «черных списков» авиахулиганов и дебоширов. Наряду с ответственностью согласно УК РФ, таких граждан будут вносить в «черные списки» совершивших хулиганство на транспорте.

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В Воздушном кодексе России будет указываться, куда конкретно направляется информация и как составляются сами эти списки, а в Гражданском кодексе предусматривается отказ в заключении договора воздушной перевозки, то есть авиахулигану могут просто не продать билет на самолет.